Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.

Отмечается, что нахождение в больнице сотрудников Росгвардии связано с тем, что охранник медучреждения нажал тревожную кнопку по просьбе неизвестного лица, о чем не сообщили главному врачу.

«Как только <...> главврач увидел сотрудников Росгвардии, он незамедлительно прояснил ситуацию и попросил сотрудников покинуть здание», — говорится в сообщении. После этого нажавший тревожную кнопку охранник уволен.

Как сообщили в департаменте, гинекологическое отделение онкологической больницы № 1 закрывается на ремонт, при этом всем сотрудникам будут предложены вакансии в других медицинских учреждениях департамента здравоохранения Москвы в соответствии с их квалификацией. Отмечается, что 16 врачей продолжат работу в других отделениях больницы, в частности в новом онкохирургическом корпусе на Загородном шоссе, 18а.

Утром 18 декабря лидер профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева на своей странице в Twitter сообщила о рейдерском захвате филиала № 2 городской клинической онкологической больницы № 1. По ее словам, когда она приехала в больницу, главврач вызывал Росгвардию и полицию. Васильева написала, что руководство больницы принуждает сотрудников уволиться под предлогом ремонта. По ее словам, она ознакомилась с аудиозаписью, на которой слышно, как одному из докторов якобы предлагают 2 млн рублей за увольнение по собственному желанию. Как написала «Газета.ру», речь якобы идет об увольнении почти 100 врачей.