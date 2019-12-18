Сотрудникам детских садов Кургана придется работать 28 и 31 декабря

В детских садах Кургана 31 декабря останется рабочим днем, несмотря на решение главы региона Вадима Шумкова о переносе выходного. При этом 28 декабря дошкольные учреждения также будут принимать малышей.

Такое решение принято в связи с тем, что не все организации перенесли выходной день с 28 на 31 декабря. Поэтому родители в предпраздничные дни будут работать по разному графику. В пресс-службе мэрии пояснили ИА «Ура.ру», что решается вопрос дополнительной оплаты труда сотрудников детсадов в эти дни.

Ранее сообщалось, что власти Карачаево-Черкесии, Крыма, Псковской, Томской, Кировской, Ленинградской, Свердловской областей, а также Ставрополья объявили 31 декабря выходным днем.