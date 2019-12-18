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Один человек погиб и один пострадал при столкновении машин в Башкирии

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В Туймазинском районе Республики Башкортостан произошла массовая авария с участием трех иномарок. Погибла женщина-водитель, еще один человек пострадал.

Как сообщает Госавтоинспекция, авария произошла на 1345-м км автодороги М-5 «Урал». По предварительным данным, автомобиль Chevrolet Aveo под управлением 54-летней женщины врезался во встречный Chevrolet Lacetti, после чего на него наехал Volkswagen Jetta, пишет «МедиаКорСеть».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Aveo погибла на месте. Также пострадал 32-летний водитель Volkswagen – мужчина был доставлен в больницу с переломом ноги.

В конце ноября житель Нефтекамска (Башкирия) за рулем иномарки сбил пятерых детей, которые шли по дороге. По словам водителя, он не справился с управлением.

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