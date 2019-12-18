Дополнительные работы проведут на площади Победы в Воронеже за 25 млн рублей

В Воронеже планируют провести дополнительные работы по благоустройству площади Победы. На эти цели готовы выделить 24,4 млн рублей. Соответствующий аукцион объявило управление строительной политики мэрии города.

Как следует из материалов закупки, подрядчик должен провести демонтажные работы, отремонтировать лестницу, установить систему освещения, наладить систему полива, благоустроить и озеленить территорию. Об этом пишет ИА «Абирег».

Исполнителя определят 27 декабря. Выполнить работы он должен до 1 мая 2020 года.

По информации агентства, в июне этого года мэрия определила подрядчика, который займется основными работами на площади Победы. Стоимость контракта составила 167,49 млн рублей.

В начале декабря сообщалось, что в 2020 году на развитие транспортной системы Воронежа планируют направить 2,9 млрд рублей.