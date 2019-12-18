Прямой эфир

Дополнительные работы проведут на площади Победы в Воронеже за 25 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Воронеже планируют провести дополнительные работы по благоустройству площади Победы. На эти цели готовы выделить 24,4 млн рублей. Соответствующий аукцион объявило управление строительной политики мэрии города.

Как следует из материалов закупки, подрядчик должен провести демонтажные работы, отремонтировать лестницу, установить систему освещения, наладить систему полива, благоустроить и озеленить территорию. Об этом пишет ИА «Абирег».

Исполнителя определят 27 декабря. Выполнить работы он должен до 1 мая 2020 года.

По информации агентства, в июне этого года мэрия определила подрядчика, который займется основными работами на площади Победы. Стоимость контракта составила 167,49 млн рублей.

В начале декабря сообщалось, что в 2020 году на развитие транспортной системы Воронежа планируют направить 2,9 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Четыре подземных перехода в Воронеже передадут в концессию
Платные парковки в Воронеже признали неэффективными

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019