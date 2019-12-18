Жителей Подмосковья оштрафовали за борщевик на участках на 58 млн рублей

Владельцев земельных участков в Московской области оштрафовали за наличие борщевика. Общая сумма штрафов за год достигла 58 млн рублей.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, больше всего штрафов было выписано в Солнечногорске, Клину и Истре. Местным жителям пришлось выплатить около 37 млн рублей. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Штрафы для физических лиц составляют от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц сумма достигает 50 тыс. рублей, для юридических — до 1 млн рублей.

Всего в Московской области обработка против борщевика проведена на площади 32 тыс. га, при этом 19 тыс. га относятся к частным владениям.

Борщевик представляет опасность тем, что при прикосновении к растению на коже человека возникают раздражения и ожоги. В листьях и плодах содержатся вещества, которые резко повышают чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению.