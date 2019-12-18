Временный мост через Колу начали строить в поселке в Мурманской области

В поселке Шонгуй Кольского района Мурманской области начались работы по возведению временного моста через реку Кола. Об этом 18 декабря сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на публикации местных жителей в соцсетях.

Новый мост планируют возвести на месте старого, поэтому сейчас рабочие разбирают оставшиеся от него конструкции. Временный мост изначально обещали установить к 15 декабря, однако сроки были сорваны.

Глава Кольского района Андрей Малхасян рассказал ИА «Би-порт», что работы завершатся до конца года. Основной причиной переноса сроков он назвал технические сложности при строительстве.

Предыдущий мост через Колу смыло в апреле 2019 года во время ледохода. Возведение нового сооружения неоднократно переносилось.