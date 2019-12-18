Мужчина погиб на пожаре в Нижегородской области

В деревне Соломатово городского округа Чкаловск (Нижегородская область) произошел пожар в квартире жилого дома. Погиб один человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, к моменту прибытия пожарных из окна квартиры на втором этаже шел дым. В результате происшествия сгорели диван и постельное белье, также обгорела стена, пишет ИА «НьюсНН».

Внутри помещения спасатели обнаружили тело мужчины 1993 года рождения без признаков жизни. Предварительной версией возгорания называют неосторожное обращение с огнем при курении.

В тушении были задействованы 11 человек личного состава и четыре единицы техники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

17 декабря сообщалось о пожаре в Хабаровске, в результате которого погибли два человека. После ликвидации возгорания в доме обнаружены тела мужчины 1977 года рождения и женщины 1968 года рождения. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались два человека.