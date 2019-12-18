ЦБ закончил финансовое оздоровление банка «Дом.РФ»

Центральный Банк России заявил о восстановлении финансового положения банка «Дом.РФ». Об этом 18 декабря пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение регулятора.

«Восстановлено устойчивое финансовое положение банка, улучшено качество его активов, сформированы резервы по проблемным активам. Банк выполняет установленные Банком России обязательные нормативы и осуществляет свою деятельность в стандартном режиме надзора», — сказано в сообщении.

В июне представители банка заявляли, что все основные мероприятия финансового оздоровления уже выполнены и его планируют завершить до конца 2019 года, хотя еще в ноябре 2018 года санацию планировалось завершить к 2025 году.

Госкомпанию «Дом.РФ», которая до марта 2018 года была известна как Агентство ипотечного жилищного кредитования, правительство России учредило его в 1997 году для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. В 2008 году банку потребовалась санация на фоне финансового кризиса. В конце 2017 года 100% акций банка «Российский капитал» внесли в уставный капитал госкомпании. После передачи на баланс госкорпорации банк получил название «Банк «Дом.РФ».

13 декабря Центробанк России поддержал закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка.