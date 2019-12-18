Капитальный ремонт завершился в нескольких домах Коми

В Республике Коми капитально отремонтировали кровли трех многоквартирных домов. Приемки работ состоялись в доме № 2 по улице Центральной в поселке Йоссер Княжпогостского района, в доме № 226 по улице Карла Маркса и доме № 21 по улице Морозова в Сыктывкаре.

Как сообщает министерство энергетики, ЖКХ и тарифов республики, в домах отремонтированы стропильные системы и утеплены чердачные перекрытия. Кровельное покрытие заменено на профлисты, вентиляционные шахты отремонтированы и утеплены, пишет ИА «Комиинформ».

Кроме того, на крышах установлены новые снегозадержатели и элементы безопасной эксплуатации. Местные жители, которые принимали участие в приемке работ, отмечают, что кровли успешно прошли проверку на прочность. Замечаний к подрядчикам нет.

Всего в 2019 году в Коми капитально отремонтировали кровли в 58 многоквартирных домах.

Ранее в декабре сообщалось, что в Южно-Сахалинске подводят итоги капитального ремонта домов. В этом году в городе привели в порядок 170 зданий.