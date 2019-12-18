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Виновник смертельного ДТП ожидает суда в Тверской области

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Житель Вышневолоцкого района Тверской области ожидает суда за ДТП, в котором погибла многодетная мать. Обвинительное заключение утверждено и передано в суд, сообщает сайт региональной прокуратуры.

Было установлено, что 24-летний водитель Mercedes-Benz двигался по улице Ржевский тракт со скоростью более 80 км/ч. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в ВАЗ-21140 под управлением многодетной матери, уточняют «Тверские известия».

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травмы, от которых скончалась на месте.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» завершено и передано в суд для рассмотрения его по существу. Водителю иномарки может грозить до пяти лет лишения свободы.

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