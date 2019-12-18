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Рада приняла закон о процедуре привлечения депутатов к ответственности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Верховная рада Украины приняла в среду, 18 декабря, во втором, окончательном чтении закон о порядке привлечения к уголовной ответственности, задержании, аресте и проведении следственных действий в отношении депутатов для ограничения их неприкосновенности. Об этом сообщает «112 Украина».

Решение поддержал 291 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает RT.

Согласно закону только генеральный прокурор имеет право вносить данные в единый реестр досудебных расследований о совершении депутатом правонарушений. Проводить досудебное расследование уголовных дел в отношении парламентариев имеют право следователи Национального антикоррупционного бюро и следователи центрального аппарата Госбюро расследований.

В документе предусмотрено, что ходатайства о разрешении на задержание, арест или домашний арест, обыск, прослушку, в том числе проведение негласных следственных действий в отношении народных депутатов, согласовывает генпрокурор.

Данные ходатайства будет рассматривать следственный судья, а в уголовных производствах, которые относятся к подсудности Высшего антикоррупционного суда, — судья этого органа, уточняет НСН.

Такие ходатайства будут рассматриваться при обязательном участии депутата, которого должны заблаговременно уведомить об этом.

Ранее парламент страны принял закон, вносящий в конституцию изменения в части отмены депутатской неприкосновенности. 11 сентября его подписал президент Украины Владимир Зеленский. Закон начнет действовать с 1 января 2020 года.

27 ноября Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, из которого следует, что две трети украинцев поддержали снятие неприкосновенности с экс-президента страны Петра Порошенко.

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