Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области

В Магаданской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды. Спасатели распространили экстренное предупреждение.

По данным синоптиков, в Магадане 19 декабря ожидается метель, при этом ветер усилится до 15–20 м/с. Также неблагоприятная погода возможна в Ольском городском округе. В связи с этим возникает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, которые связаны с нарушением работы транспорта, обрывом линий электропередачи, а также образованием снежных заносов. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Кроме того, в спасательной службе указали, что на зданиях может происходить обрушение сосулек, что представляет опасность для пешеходов.

Ранее сообщалось, что 18 декабря в Москве установлен температурный рекорд. Воздух прогрелся до +2,9 градуса. Прошлый рекорд был установлен в 1956 году и составил +2,8 градуса.