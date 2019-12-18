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Мошенники похитили у жительницы Норильска 1,4 млн рублей

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В Норильске проводится проверка по факту мошенничества, совершенного в отношении 59-летней местной жительницы. Женщина перевела на счет неизвестных 1,4 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, пенсионерке позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что кто-то пытается перевести деньги со счета потерпевшей. Звонивший убедил женщину, что ей нужно срочно отправить сбережения на определенный счет. Пострадавшая направилась к банкомату и перевела мошенникам 1,4 млн рублей. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Когда женщина поняла, что лишилась накоплений, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что в Мурманске женщина лишилась 577 тыс. рублей из-за действий телефонных мошенников. Пенсионерка сообщила злоумышленнику, который представился сотрудником службы безопасности банка, персональные коды и реквизиты банковской карты.

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