Группа Aqua объявила о возвращении на сцену

Солисты скандинавской поп-группы Aqua объявили о намерении вернуться на сцену спустя 20 лет. Об этом пишет The Mirror.

Как сообщает издание, музыканты отправятся в гастрольный тур по Канаде с программой 90’s Nostalgia Electric Circus Tour уже в 2020 году, в апреле они намерены выступить в Калифорнии на фестивале Coachella.

«Сейчас работаем над новой музыкой. Самые суровые судьи — это мы. Пока не добьемся идеального звучания, ничего не выпустим», — приводит телеканал «360» слова солистки коллектива Лене Нюстрем.

Поп-группа Aqua образовалась в Дании в 1989 году. Помимо Нюстрем, в состав коллектива входят Рене Диф, Серена Растед, Клаус Норрен. Группа работала в популярнейшем в 1990-е стиле евродэнс, став авторами хита всех дискотек того времени. Популярность Aqua принесли песни Barbie Girl, Doctor Jones, Turn Back Time, напоминает телеканал «Звезда». В частности, из-за хита Barbie Girl музыкантам потом пришлось долго судиться с компанией, производящей всемирно известных кукол. Верховный суд США посоветовал сторонам конфликта «остыть», и иск против группы так ничем и не завершился, пишет сайт kp.ru.

13 декабря сообщалось, что популярный артист 1990-х годов Андрей Губин вновь вернется на сцену.