Прямой эфир

Группа Aqua объявила о возвращении на сцену

0
Фото: Соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Солисты скандинавской поп-группы Aqua объявили о намерении вернуться на сцену спустя 20 лет. Об этом пишет The Mirror.

Как сообщает издание, музыканты отправятся в гастрольный тур по Канаде с программой 90’s Nostalgia Electric Circus Tour уже в 2020 году, в апреле они намерены выступить в Калифорнии на фестивале Coachella.

«Сейчас работаем над новой музыкой. Самые суровые судьи — это мы. Пока не добьемся идеального звучания, ничего не выпустим», — приводит телеканал «360» слова солистки коллектива Лене Нюстрем.

Поп-группа Aqua образовалась в Дании в 1989 году. Помимо Нюстрем, в состав коллектива входят Рене Диф, Серена Растед, Клаус Норрен. Группа работала в популярнейшем в 1990-е стиле евродэнс, став авторами хита всех дискотек того времени. Популярность Aqua принесли песни Barbie Girl, Doctor Jones, Turn Back Time, напоминает телеканал «Звезда». В частности, из-за хита Barbie Girl музыкантам потом пришлось долго судиться с компанией, производящей всемирно известных кукол. Верховный суд США посоветовал сторонам конфликта «остыть», и иск против группы так ничем и не завершился, пишет сайт kp.ru.

13 декабря сообщалось, что популярный артист 1990-х годов Андрей Губин вновь вернется на сцену.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мик Джаггер вернулся на сцену после операции на сердце
Данилко объявил о возвращении на сцену Верки Сердючки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019