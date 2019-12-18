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Елочные базары открыли в Севастополе

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На территории Севастополя начали работу елочные базары. Большинство деревьев привезены из Ульяновской области.

В городе определено 44 места, где севастопольцы смогут приобрести новогодние деревья. По данным управления потребительского рынка, все точки были указаны в схеме размещения нестационарных торговых объектов, договоры с предпринимателями на продажу елок были заключены на основании аукциона. Таким образом, бизнесмены смогли заранее спланировать свою деятельность. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Также в администрации уточнили, что деревья привезены из Ульяновской области, крымские ели не вырубались. 44 базара будут работать до 31 декабря. Кроме того, с 27 по 29 декабря в Гагаринском районе состоится предновогодняя ярмарка.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае правоохранительные органы выявили незаконную вырубку более 3,5 тыс. пихт и елей. Местные жители пытались заготавливать деревья к Новому году.

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