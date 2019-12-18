Прямой эфир

Депутат Госдумы сравнил Украину с идущим под откос старым поездом

0
Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет сравнил Украину с поездом, идущим под откос. Так парламентарий прокомментировал ужесточение Киевом порядка въезда в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 18 декабря.

Паспорт перемен: решения Москвы в Донбассе ждали давно
Перспективу получения российского гражданства в ДНР и ЛНР восприняли с надеждой на будущее и опасениями из-за реакции Киева

«Подобные решения властей Украины напоминают со стороны старый поезд, который в свое время в результате преступной халатности машиниста сошел с широкой русской колеи и движется по инерции. Несмотря на смену машинистов, ничего в общем не меняется для пассажиров поезда, который идет под откос. Украина, так же как и этот поезд, движется к краху и полному развалу», — заявил Шеремет.

Он считает, что киевские власти должны принять срочные меры для спасения своей страны и перестать заниматься профанацией. Депутат добавил, что развитие Украины не может быть без добрососедских связей с Россией, следовательно, необходимо взять курс на установление партнерских отношений.

Ранее в этот же день кабмин Украины решил, что теперь их граждане смогут пересекать границу с Россией только по заграничным паспортам. Закон вступит в силу с 1 марта 2020 года. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что такая инициатива позволит сократить прохождение пограничных постов, так как загранпаспорта считываются специальными приборами.

5 декабря стало известно кабмин Украины намерен запретить пересечение границы с Россией по внутренним документам. Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев тогда заявил, что упрощенный режим поездок украинцев в Россию в условиях «вооруженной агрессии последней» является угрозой национальной безопасности Украины.

В Госдуме на тот момент усомнились в планах отмены упрощенного режима въезда в Россию. Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что такое решение негативно отразится на экономике Украины. По его словам, украинцы, работающие в России, приносят немалые средства в казну государства.

Отношения России и Украины испортились после государственного переворота, который произошел в Киеве в начале 2014 года. В марте этого же года большинство жителей Крыма высказались на референдуме за присоединение к РФ, а на востоке Украины начался военный конфликт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы сроки начала эксперимента по выдаче электронных паспортов РФ
Украина обвинила Россию в усилении позиций в Донбассе при помощи паспортизации

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019