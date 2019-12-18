Депутат Госдумы сравнил Украину с идущим под откос старым поездом

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет сравнил Украину с поездом, идущим под откос. Так парламентарий прокомментировал ужесточение Киевом порядка въезда в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 18 декабря.

«Подобные решения властей Украины напоминают со стороны старый поезд, который в свое время в результате преступной халатности машиниста сошел с широкой русской колеи и движется по инерции. Несмотря на смену машинистов, ничего в общем не меняется для пассажиров поезда, который идет под откос. Украина, так же как и этот поезд, движется к краху и полному развалу», — заявил Шеремет.

Он считает, что киевские власти должны принять срочные меры для спасения своей страны и перестать заниматься профанацией. Депутат добавил, что развитие Украины не может быть без добрососедских связей с Россией, следовательно, необходимо взять курс на установление партнерских отношений.

Ранее в этот же день кабмин Украины решил, что теперь их граждане смогут пересекать границу с Россией только по заграничным паспортам. Закон вступит в силу с 1 марта 2020 года. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что такая инициатива позволит сократить прохождение пограничных постов, так как загранпаспорта считываются специальными приборами.

5 декабря стало известно кабмин Украины намерен запретить пересечение границы с Россией по внутренним документам. Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев тогда заявил, что упрощенный режим поездок украинцев в Россию в условиях «вооруженной агрессии последней» является угрозой национальной безопасности Украины.

В Госдуме на тот момент усомнились в планах отмены упрощенного режима въезда в Россию. Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что такое решение негативно отразится на экономике Украины. По его словам, украинцы, работающие в России, приносят немалые средства в казну государства.

Отношения России и Украины испортились после государственного переворота, который произошел в Киеве в начале 2014 года. В марте этого же года большинство жителей Крыма высказались на референдуме за присоединение к РФ, а на востоке Украины начался военный конфликт.