Число ДТП выросло в Красноярске после использования песчаной смеси

Власти Красноярска рассказали об итогах эксперимента, в ходе которого дороги посыпали песчано-солевой смесью вместо реагента. На улице, где проводили эксперимент, увеличилось число ДТП.

Качество противогололедных материалов мэрия решила после многочисленных сообщения жителей Красноярска. Жители города считали, что бионорд наносит повреждения шинам и обуви, а также выразили опасения, что реагент выделяет опасные испарения. Администрация согласилась провести эксперимент на четырех участках. По результатам мониторинга на улице Киренского увеличилось количество ДТП. В мэрии отметили, что причиной аварий стали низкие сцепные качества дороги. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Кроме того, на обочинах скопился песок, который весной придется убирать. В связи с этим власти города приняли решение вернуться к использованию противогололедного реагента.