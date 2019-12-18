«Айс Парк» с бесплатными горками откроют в Омске

На Левобережье Омска откроют «Айс Парк». Здесь можно будет прокатиться на горках и на тюбингах, а также выпить чашку горячего чая. В ближайшее будущее в парке имени 300-летия Омска начнет работать каток и будет проложена лыжня.

На центральной аллее установлены 26 опор освещения, теперь все развлечения доступны до позднего вечера. В субботу, 21 декабря, состоится торжественное открытие бесплатных горок высотой 3 м и 7 м. Об этом сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН».

По словам и.о. директора департамента спорта омской мэрии Максима Зимина, чуть позднее в парке 300-летия Омска начнет работу каток, будет проложена лыжная трасса.