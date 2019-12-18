Ребенка с отравлением нашли в доме при задержании подозреваемого в Канске

В Красноярском крае проводится проверка по факту отравления годовалого ребенка. Полицейские обнаружили мальчика в квартире, где проводилось задержание подозреваемого в краже мужчины.

В правоохранительные органы поступило заявление от жителя Канского района, у которого украли бензопилу. Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался односельчанин потерпевшего. В момент задержания мужчина гостил у своего друга в Канске. Наведавшись в квартиру, полицейские заметили, что на диване в бессознательном состоянии лежит годовалый мальчик с признаками отравления. Сотрудники МВД вызвали скорую помощь, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Установлено, что 23-летняя мать мальчика была на работе и оставила детей под присмотром сожителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Годовалого мальчика госпитализировали, четырехлетнюю девочку и пятилетнего мальчика забрали у матери и поместили в центр семьи. Женщину привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.