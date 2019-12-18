В одной из колоний Калмыкии выявили вербующее террористов сообщество

СУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело против 22 человек, которые обвиняются в создании террористического сообщества. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 18 декабря.

По данным следствия, в 2013 году уроженец Дагестана создал террористическую группировку «в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма» в колонии Калмыкии. За это время в нее вошли более ста заключенных. Отмечается, что за деньги сообщество «оказывало общее покровительство» членам сообщества.

В ходе следственных действий были задержаны пять человек. Остальные подозреваемые отбывают наказание в местах лишения свободы.

Отмечается, что еще три участника сообщества были убиты правоохранителями во время вооруженного сопротивления.

«В настоящее время следствием устанавливается роль и степень участия каждого подозреваемого, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом», — отмечается в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

16 декабря Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам колонии жителя Карачаево-Черкесии Айвара Сеитова за участие в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Было установлено, что с 6 апреля 2015 года по 4 мая 2018 года Сеитов участвовал в деятельности ИГ на территории Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края. Через интернет он получал от террористов информацию о характеристиках оружия, обучался боевой и тактической подготовке.