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Двое рабочих пострадали при обрушении стрелы башенного крана в Саратове

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В Заводском районе Саратова оборвалась стрела башенного крана, который был задействован на стройке на Пензенской улице. Пострадали два человека.

По информации областной службы спасения, инцидент произошел в районе дома № 11. Под обломками оказались двое рабочих в возрасте 42 и 51 года.

Спасателям областной и городской служб спасения удалось извлечь пострадавших. Мужчины были госпитализированы на реанимационном автомобиле.

Как рассказали ИА «Взгляд-инфо» в региональном минздраве, оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. У них диагностированы сочетанные травмы.

11 декабря на промплощадке в городе Нижняя Тура (Свердловская область) произошел скат металлической трубы. Двое рабочих получили травмы, на следующий день они скончались.

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