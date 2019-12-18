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Региональный материнский капитал увеличится в Хабаровском крае

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В 2020 году в Хабаровском крае будет увеличен региональный материнский капитал. Он составит 139,9 тыс. рублей.

Сумма капитала увеличится с 1 января. В правительстве хабаровского края пояснили, что размер выплаты составляет 30% от федерального семейного капитала, величина которого в 2020 году составит 466,6 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Изменения коснутся тех семей, в которых второй ребенок родится после 1 января. Оформить региональный материнский капитал можно в центрах социальной поддержки по месту жительства, а также в МФЦ. Средства маткапитала семьи могут направить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.

На текущий момент региональный маткапитал получили 3,4 тыс. семей, 490 из них уже распорядились сертификатом.

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