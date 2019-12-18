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Человеческий череп нашли рядом с водозабором в Южно-Сахалинске

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Правоохранительные органы проводят проверку по факту обнаружения человеческих останков в Южно-Сахалинске. На территории местного водозабора был обнаружен череп.

По данным следствия, останки были скелетированными. Определить причину смерти человека, его личность и пол на месте происшествия оказалось невозможно. Останки направили в морг для проверки, сообщает ИА SakhalinMedia.

1 декабря сообщалось, что в Ленинградской области на дачном участке были обнаружены фрагменты скелета без черепа и некоторых костей. Останки принадлежали 81-летней пенсионерке. В дачном домике также нашли рюкзак с 324 тыс. рублей.

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