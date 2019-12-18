Комиссия узнала о поощрении курения среди детей в балетной школе Венской оперы

Преподаватели балетной школы Венской государственной оперы рекомендовали детям курить, чтобы не набирать вес. Об этом говорится в опубликованном докладе комиссии, расследующей нарушения в академии.

По данным комиссии, ученики школы подвергались суровым методам обучения и слишком большим нагрузкам.

«Очевидно, что дети и подростки (в Венской балетной школе) недостаточно защищены от дискриминации, пренебрежения и негативных последствий для здоровья», — считает глава комиссии Сюзанна Рейндл-Краускопф. По ее словам, ученикам советовали начать курить, чтобы оставаться худыми, а при обращении к ним использовали не имя и фамилию, а имя и размер одежды.

Кроме того, обидные замечания о внешности учащихся были нормой, а многие девочки страдали от анорексии, пишет Spiegel.

По данным BBC, специальная комиссия была создана после того, как в апреле текущего года газета Falter выпустила расследование о «методах XIX века», применяемых в Венской балетной школе.

В публикации отмечалось, что ученики регулярно сталкиваются с муштрой и унижением, а девочек доводят до булимии. Один из учеников академии также рассказал о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя.

В ноябре 2017 года сообщалось, что в одной из школ города Кривой Рог на Украине преподаватель по хореографии заклеила скотчем рты ученикам второго класса за непослушание. Педагог прибегла к таким мерам потому, что дети не прислушивались к ее замечаниям. Учительница призналась в использовании скотча и написала заявление об увольнении после жалобы от отца одной из школьниц.