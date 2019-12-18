Две ледовые переправы открыли в Иркутской области

Две ледовые переправы в Иркутской области прошли освидетельствование. Выезд на лед разрешен для автомобилей с грузоподъемностью до 30 т.

Переправы открыты в Нижнеудинском районе через реку Уду. Они соединяют Нижнеудинск с поселками Заречье и Костино. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. На переправах установлены дорожные знаки, предписания которых обязаны выполнять водители. Также на выезде на лед установлены информационные знаки, на которых перечислены правила безопасного проезда.

В МЧС уточнили, что двигаться по переправе можно только в светлое время суток, при этом в салоне не должно быть пассажиров. Водители обязаны соблюдать разрешенную грузоподъемность и не превышать скорость. За состоянием переправ в ежедневном режиме будут следить сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

16 декабря сообщалось, что в Амурской области запустили пешеходную ледовую переправу на реке Большая Пера. Ей смогут пользоваться жители села Черновка на правом берегу реки и села Чембары на левом берегу.