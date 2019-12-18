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Сотрудник фирмы ожидает суда за гибель двоих рабочих в Уфе

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Сотрудник фирмы в Уфе обвиняется в нарушении правил безопасности при производстве строительных работ, повлекшее гибель двоих рабочих. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Октябрьского района.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, несчастный случай произошел в июне 2019 года во время работ на улице Трамвайная. Двое рабочих забрались в корзину автопогрузчика для того, чтобы демонтировать рекламный баннер с фасада магазина. Соответствующие указания им дал сотрудник ООО «Сатурн Строймаркет Башкирия», который также отвечал за технику безопасности при проведении работ, пишет ИА «Башинформ».

Автопогрузчик перевернулся, рабочие упали с высоты около 5 м. Один из них скончался на месте, второй с травмами был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

Ответственный за безопасность признал свою вину. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения его по существу.

14 декабря в аэропорту Уфы погиб рабочий. Он выполнял работы на третьем этаже возводимого корпуса и сорвался.

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