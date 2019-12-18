Рыбак на машине провалился под лед и утонул в Иркутской области
В Иркутской области автомобиль провалился под лед на Усть-Илимском водохранилище. Мужчина, находившийся в салоне, погиб.
По данным спасателей, местный житель уехал на рыбалку еще 11 декабря. Спустя шесть дней удалось найти место провала автомобиля недалеко от поселка Новая Игирма. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Трое водолазов с помощью крана подняли утонувшую машину, в салоне находилось тело мужчины.
Ранее сообщалось, что в Вологодской области мужчины 41 и 45 лет провалились под лед на местном канале по пути на работу.