Прямой эфир

Мужчина погиб при наезде двух автомобилей в Приморье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пешеход погиб в результате наезда двух автомобилей на трассе вблизи Уссурийска. Один из водителей скрылся с места происшествия.

По данным Госавтоинспекции, 31-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент его сбил неустановленный автомобиль. Пешеход упал, после чего на него совершил наезд автомобиль Nissan под управлением 27-летнего водителя. От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой помощи, сообщает ИА UssurMedia.

В правоохранительных органах уточнили, что данный участок трассы не освещается, при этом на погибшем была темная одежда, из-за чего водитель Nissan не смог его заблаговременно увидеть и принять меры, чтобы избежать ДТП. По факту гибели мужчины проводится проверка.

17 декабря сообщалось, что в Находке в условиях тумана и гололеда опрокинулся автомобиль. Один человек скончался на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трое детей пострадали в крупном ДТП под Саратовом
Мужчина тяжело пострадал в ДТП в Астраханской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019