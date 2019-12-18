Мужчина погиб при наезде двух автомобилей в Приморье

Пешеход погиб в результате наезда двух автомобилей на трассе вблизи Уссурийска. Один из водителей скрылся с места происшествия.

По данным Госавтоинспекции, 31-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент его сбил неустановленный автомобиль. Пешеход упал, после чего на него совершил наезд автомобиль Nissan под управлением 27-летнего водителя. От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой помощи, сообщает ИА UssurMedia.

В правоохранительных органах уточнили, что данный участок трассы не освещается, при этом на погибшем была темная одежда, из-за чего водитель Nissan не смог его заблаговременно увидеть и принять меры, чтобы избежать ДТП. По факту гибели мужчины проводится проверка.

17 декабря сообщалось, что в Находке в условиях тумана и гололеда опрокинулся автомобиль. Один человек скончался на месте.