Прямой эфир

В Нью-Йорке разрешат указывать в свидетельствах о смерти третий пол

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

C 2020 года в Нью-Йорке разрешат указывать пол «X» в свидетельствах о смерти. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-релиз департамента здравоохранения города.

Третьим будешь: всё больше стран мира признают право граждан на половую неопределенность
Передовые государства торопятся за Непалом и Бангладеш

Правило разработали для умерших, которые не идентифицировали себя как мужчины или женщины. Третий пол обозначает иную гендерную идентичность.

В октябре 2018 года мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал законопроект, в соответствии с которым ньюйоркцы получили право указывать в свидетельствах о рождении неопределенный пол.

По словам первой леди мегаполиса Чирлан Маккрей, все жители, вне зависимости от их гендерной идентичности, заслуживают того, чтобы иметь документы, отражающие и подтверждающие то, кем они являются, сообщает телеканал «360».

В декабре прошлого года сообщалось, что бундестаг в Германии утвердил законопроект, который ввел понятие «третий пол» при регистрации актов гражданского состояния, сообщается на сайте aif.ru. Помимо мужского и женского пола, теперь регистратор может использовать слово «интерсексуальный».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мэр Нью-Йорка подписал закон о введении третьего пола в документах
Американцам третьего пола придется выбрать один из двух при въезде в РФ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019