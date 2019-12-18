В Нью-Йорке разрешат указывать в свидетельствах о смерти третий пол

C 2020 года в Нью-Йорке разрешат указывать пол «X» в свидетельствах о смерти. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-релиз департамента здравоохранения города.

Правило разработали для умерших, которые не идентифицировали себя как мужчины или женщины. Третий пол обозначает иную гендерную идентичность.

В октябре 2018 года мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал законопроект, в соответствии с которым ньюйоркцы получили право указывать в свидетельствах о рождении неопределенный пол.

По словам первой леди мегаполиса Чирлан Маккрей, все жители, вне зависимости от их гендерной идентичности, заслуживают того, чтобы иметь документы, отражающие и подтверждающие то, кем они являются, сообщает телеканал «360».

В декабре прошлого года сообщалось, что бундестаг в Германии утвердил законопроект, который ввел понятие «третий пол» при регистрации актов гражданского состояния, сообщается на сайте aif.ru. Помимо мужского и женского пола, теперь регистратор может использовать слово «интерсексуальный».