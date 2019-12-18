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Власти Стерлитамака пообещали построить объездную дорогу

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В Стерлитамаке планируют построить объездную дорогу, которая избавит город от грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтранса республики.

Новый путепровод протяженностью 120 м должен появиться в створе улицы Олега Кошевого. На строительство направят 265,6 млн рублей, их выделят из городского бюджета, пишет «МедиаКорСеть».

Разработку проекта должны завершить до ноября 2020 года, начать работы — в 2021 году. По словам главы Стерлитамака Владимира Куликова, новый путепровод через железную дорогу избавит город от грузовых автомобилей, разгрузит улицы и сохранит городские дороги.

Глава республиканского Госкомтранса Тимур Мухаметьянов выразил мнение, что работами должны заняться крупные промышленные компании.

Аукцион по выбору подрядчика планируют провести до конца года. О победителе станет известно после 20 января 2020 года.

Ранее в декабре сообщалось, что в Стерлитамаке рабочие укладывали асфальт между сугробами в 12-градусный мороз. Очевидец снял процесс на видео и прокомментировал: «13 декабря. Пятница, 13-е. Город Стерлитамак».

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