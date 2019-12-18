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Раскрыто название российской системы предупреждения о ракетном нападении

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Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
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Российскую систему предупреждения о ракетном нападении назвали «Купол». Об этом свидетельствуют фотографии со встречи начальника генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, размещенные на сайте Минобороны России в среду, 18 декабря.

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Герасимов встретился с представителями военно­дипломатического корпуса, аккредитованными в России 17 декабря. На одном из слайдов презентации было размещено изображение с подписью «КА ЕКС (космический аппарат единой космической системы. — Ред.) «Купол».

В ходе встречи начальник Генштаба рассказал, что в 2019 году был запущен космический аппарат, «который существенно повысил наши возможности по гарантированному обнаружению пусков баллистических ракет».

В октябре замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что Россия укрепила систему предупреждения о ракетном нападении благодаря началу работы космического аппарата «Тундра», который пополнил военную орбитальную группировку.

По данным американского специализированного сайта Space flight now, этот космический аппарат является третьим спутником новой российской единой космической системы (ЕКС), предназначенной для предупреждения о ракетном нападении.

10 октября стало известно, что к 2022 году в Коми и Мурманской области появятся две новые радиолокационные станции (РЛС) предупреждения о ракетном нападении. Они станут первыми на Крайнем Севере.

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