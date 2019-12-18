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Водитель «Газели» погиб при столкновении с грузовиком в Калужской области

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В Калужской области между Барятино и Кировом столкнулись «Газель» и грузовой Mercedes-Benz. Погиб один человек, сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла во вторник, 17 декабря, на 120-м км автодороги Брянск–Людиново–Киров. По предварительной информации, мужчина 1981 года рождения, управляя Mercedes-Benz Acros, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью» под управлением мужчины 1964 года рождения, пишет газета «Весть».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «ГАЗа» получил различные травмы, от которых скончался.

17 декабря на территории Калужской области зафиксировано четыре ДТП, в которых один человек погиб и трое получили травмы.

9 декабря замглавы ГИБДД Олег Понарьин сообщил, что в 35 субъектах РФ наблюдается рост количества ДТП с погибшими и пострадавшими. По его словам, в это число входят несколько республик Северного Кавказа, регионы Поволжья и Сибири.

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