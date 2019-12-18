Памятную доску писателю Амирхану Еники установят в Казани

В Казани появится мемориальная доска народному писателю Татарской АССР Амирхану Еникееву, известному также как Амирхан Еники. Ее установят на фасаде дома на улице Чехова. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Инициатива принадлежит республиканскому министерству культуры для «увековечения памяти» писателя. Табличка будет указывать, что Амирхан Еники прожил в этом доме с 1994 по 2000 год.

Первая повесть Еники «Дус кеше» («Друг») была опубликована в 1929 году. Однако после этого писатель забросил творчество. Он возобновил работу лишь тогда, когда пошел на фронт рядовым солдатом. Там он написал несколько рассказов, позже опубликованных в журнале «Совет әдәбияты».

Первый сборник рассказов «Солнечное утро» вышел в 1950 году. Еники скончался 16 февраля 2000 года, похоронен в Казани, пишет ИА МедиаКорСеть.