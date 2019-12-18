Прямой эфир

Бригаду по отстрелу волков предлагают создать в Амурской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На севере Амурской области предлагают создать бригаду, которая будет специализироваться на отстреле волков. Численность хищников превышает норму.

Инициатива была озвучена на заседании амурского совета представителей коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. В 2019 году охотники отстрелили 400 волков в регионе. Это значительно превышает объемы добычи 2016 года, когда были отстрелены 215 волков. При этом численность хищников значительно превышает норму. Для урегулирования вопроса в одном из северных районов предлагают создать специальную бригаду. Об этом сообщает «Амурская служба новостей».

Ранее сообщалось, что из бюджета Амурской области на вознаграждение охотникам при добыче волков было выделено более 4,5 млн рублей. За каждую сданную шкуру платили около 7,5 тыс. рублей. Прием документов у охотников приостановили в ноябре, следующий этап программы запланирован на 2020 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Семье погибшей при нападении волка девочки в Коми выплатят 300 тыс. рублей
Численность волков продолжат уменьшать в Амурской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019