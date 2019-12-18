Бригаду по отстрелу волков предлагают создать в Амурской области

На севере Амурской области предлагают создать бригаду, которая будет специализироваться на отстреле волков. Численность хищников превышает норму.

Инициатива была озвучена на заседании амурского совета представителей коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. В 2019 году охотники отстрелили 400 волков в регионе. Это значительно превышает объемы добычи 2016 года, когда были отстрелены 215 волков. При этом численность хищников значительно превышает норму. Для урегулирования вопроса в одном из северных районов предлагают создать специальную бригаду. Об этом сообщает «Амурская служба новостей».

Ранее сообщалось, что из бюджета Амурской области на вознаграждение охотникам при добыче волков было выделено более 4,5 млн рублей. За каждую сданную шкуру платили около 7,5 тыс. рублей. Прием документов у охотников приостановили в ноябре, следующий этап программы запланирован на 2020 год.