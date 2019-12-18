Прямой эфир

Патрушев заявил о задержании около 100 террористов под эгидой ОДКБ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рамках международных операций под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) задержано около 100 лиц, причастных к террористической деятельности, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Об этом пишет ТАСС в среду, 18 декабря.

Он также рассказал, что ОДКБ регулярно проводит оперативно-профилактические мероприятия, в рамках которых было проверено более 250 тыс. человек в 2019 году, 61 человек объявлен в международный розыск, а также ликвидировано 39 каналов нелегальной миграции.

Приграничное состояние: с чем связано нападение боевиков на заставу в Таджикистане
Москва считает серьезной опасностью проникновение боевиков ИГ в Центральную Азию

«Не менее важной задачей является необходимость предотвращения проникновения под видом беженцев на территорию Афганистана иностранных террористов иностранных государств из зон боевых действий», — отметил секретарь Совбеза РФ на встрече секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвященной политической обстановке в Афганистане.

Кроме этого, Патрушев выступил за развитие более активного информационного взаимодействия между государствами с целью привлечения террористов к уголовной ответственности, а также заявил о необходимости упрощения процедуры выдачи преступников.

По его мнению, еще одним важным направлением являются операции по борьбе с наркотрафиком. Секретарь Совбеза призвал оказывать всестороннюю поддержку правоохранительным органам и спецслужбам Афганистана в области подготовки соответствующих кадров.

Кроме этого, он заявил о важности недопущения распространения террористической угрозы из Афганистана в соседние государства и призвал участников встречи способствовать сотрудничеству с правительством этой страны.

По его мнению, международное сообщество должно также оказывать помощь в налаживании мирного внутриполитического диалога в Афганистане.

Также Патрушев выразил надежду на деятельное участие партнеров в работе контактной группы «ШОС — Афганистан».

Во встрече, проходящей в Тегеране, помимо Ирана и России, участвуют делегации Афганистана, Китая, Индии, Таджикистана, Узбекистана.

10 ноября исполняющий обязанности министра внутренних дел Масуд Андраби Афганистана заявил, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Афганистане разгромлена. Как он тогда рассказал, тех, кто пытается перебраться в другие районы страны, силы безопасности ликвидируют. Местные жители, по словам Андраби, поддерживают силовиков и не дадут никакой иностранной террористической сети закрепиться в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт назвал регионы возрождения ИГ после ухода США из Сирии
Помпео назвал трусливым теракт в мечети в Афганистане

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019