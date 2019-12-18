Патрушев заявил о задержании около 100 террористов под эгидой ОДКБ

В рамках международных операций под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) задержано около 100 лиц, причастных к террористической деятельности, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Об этом пишет ТАСС в среду, 18 декабря.

Он также рассказал, что ОДКБ регулярно проводит оперативно-профилактические мероприятия, в рамках которых было проверено более 250 тыс. человек в 2019 году, 61 человек объявлен в международный розыск, а также ликвидировано 39 каналов нелегальной миграции.

«Не менее важной задачей является необходимость предотвращения проникновения под видом беженцев на территорию Афганистана иностранных террористов иностранных государств из зон боевых действий», — отметил секретарь Совбеза РФ на встрече секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвященной политической обстановке в Афганистане.

Кроме этого, Патрушев выступил за развитие более активного информационного взаимодействия между государствами с целью привлечения террористов к уголовной ответственности, а также заявил о необходимости упрощения процедуры выдачи преступников.

По его мнению, еще одним важным направлением являются операции по борьбе с наркотрафиком. Секретарь Совбеза призвал оказывать всестороннюю поддержку правоохранительным органам и спецслужбам Афганистана в области подготовки соответствующих кадров.

Кроме этого, он заявил о важности недопущения распространения террористической угрозы из Афганистана в соседние государства и призвал участников встречи способствовать сотрудничеству с правительством этой страны.

По его мнению, международное сообщество должно также оказывать помощь в налаживании мирного внутриполитического диалога в Афганистане.

Также Патрушев выразил надежду на деятельное участие партнеров в работе контактной группы «ШОС — Афганистан».

Во встрече, проходящей в Тегеране, помимо Ирана и России, участвуют делегации Афганистана, Китая, Индии, Таджикистана, Узбекистана.

10 ноября исполняющий обязанности министра внутренних дел Масуд Андраби Афганистана заявил, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Афганистане разгромлена. Как он тогда рассказал, тех, кто пытается перебраться в другие районы страны, силы безопасности ликвидируют. Местные жители, по словам Андраби, поддерживают силовиков и не дадут никакой иностранной террористической сети закрепиться в стране.