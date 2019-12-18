Назван самый популярный российский актер года

Александр Петров стал самым популярным актером 2019 года по версии сервиса «Кино Mail.ru». В составлении рейтинга специалисты основывались на количестве посещений страниц актеров и актрис на сайте проекта.

Как отмечается на сайте сервиса 18 декабря, Петров сместил на второе место лидера рейтинга прошлого года Павла Прилучного. «Тройку замкнул звезда «Мылодрамы» и «Полицейского с Рублевки» Сергей Бурунов. В пятерке лидеров оказались Роман Курцын и Владимир Яглыч.

Актрисой года признана Дарья Мороз. Далее в пятерке лидеров названы Светлана Ходченкова, Елена Подкаминская, Любовь Аксенова и Кристина Асмус.

Ранее в декабре глава Amazon Джефф Безос на несколько минут перестал быть самым богатым человеком в мире. На первое место вышел президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно.