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Производство крахмала из картофеля впервые запустили под Пензой

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В Пензенской области в селе Оленевка открылось единственное в регионе предприятие по переработке картофеля. Из клубней будут получать крахмал.

По словам главного инженера завода Евгения Анохина, которые приводит ИА «Пенза-пресс», на получение крахмала с момента завоза картофеля необходимо около трех часов. В планах руководства предприятия — переработка 100 т картофеля в сутки и получение из него 10 т крахмала.

Министр сельского хозяйства области Андрей Бурлаков в свою очередь отметил, что подобных производств в регионе никогда не было. Из картофеля делали спирт, но это было экономически неэффективно.

В 2018 году сельскохозяйственный кооператив «Удача» получил субсидию почти на 49 млн рублей и запустил производство на базе крупной агрофирмы, реализующей инвестпроект по созданию логистического центра по производству, переработке, хранению и сбыту картофеля, овощей открытого грунта, плодов и ягод.

Первая партия крахмала поступит в продажу уже в ближайшее время. В 2020 году планируется увеличить объем производства и расширить штат сотрудников.

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