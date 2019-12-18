Правительство рассмотрит план приватизации 25 декабря

Правительство России рассмотрит план приватизации на 2020–2022 годы на заседании 25 декабря. Об этом в среду, 18 декабря, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

«Заседание правительства, на котором будет рассматриваться план приватизации, запланировано на следующую среду. Это будет последнее заседание правительства в этом году», — приводит его слова ТАСС.

10 октября стало известно, что в ближайшие шесть лет количество госкомпаний сократится почти в два раза. В настоящее время государство в лице Росимущества владеет порядка 1,5 тыс. рыночных организаций. К концу 2024 года их количество планируется уменьшить на 47% — до 797 компаний.

23 октября Счетная палата России поддержала план приватизации. Проект новой программы предполагает продажу части госпакетов «РусГидро», «Совкомфлота», «Транснефти», «Ростелекома», «Россетей» и ОЗК в срок до 2022 года.

16 декабря «Известия» сообщили о том, что в план приватизации также могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других. Правительством рассматривается возможность отчуждения 25% акций РЖД и Дом.РФ, а также 50% «Почты России» и Россельхозбанка. Также снизится участие государства в «Аэрофлоте», а из уставных капиталов «Продинторга» и Новороссийского морского торгового порта правительство может выйти полностью.