Новое пространство с пляжем и деревянным лосем открыли в Выборге

В Выборге открыли новое общественное пространство. Площадку в 5 га благоустроили на Смоляном мысу.

В общей сложности на проект потратили 107 млн рублей: 50 млн рублей было получено в качестве гранта, столько же выделено из бюджета Ленинградской области и еще 7 млн поступило из муниципального бюджета, отмечает телеканал «78».

В новом парке разместили тренажерный зал на свежем воздухе, благоустроили пляж, организовали смотровые площадки и участки для селфи, проложили пешеходные тропинки и велодорожки, установили деревянный бюст лося. В планах — строительство нового причала для маломерных судов.

12 декабря сообщалось, что в Выборге появилась памятная доска художнику Николаю Рериху. Ее разместили на боковом фасаде одного из домов на улице Тургенева, где Рерих жил с октября 1918 года по май 1919 года. Там он написал многие картины.