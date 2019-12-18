Сорваны сроки благоустройства двух парков Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону не успели в планируемые сроки благоустроить парк «Осенний» и парк Вересаево. Об этом на заседании городской думы сообщила ее глава Зинаида Неярохина. Она отметила, что работы проводились в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как пишет RostovGazeta, на благоустройство парка Вересаево выделялось 49,2 млн рублей. Тендер выиграло ООО «Спецстрой». В соответствии с контрактом подрядчик должен был завершить работы до 1 декабря 2019 года. После прокурорской проверки тендера возбудили три административных дела.

На благоустройство парка «Осенний» направили более 86 млн рублей. Торги выиграла строительная компания «Феникс». Реконструкцию должны были завершить до 1 ноября 2019 года.