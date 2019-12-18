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Школьники Златоуста будут бесплатно ездить на городском транспорте

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В Златоусте Челябинской области для школьников введут бесплатный проезд на общественном транспорте. Нововведение вступит в действие с 1 января 2020 года, сообщил мэр города Максим Пекарский.

По словам главы администрации, это должно стать хорошим новогодним подарком для юных жителей города и их родителей. Специалистам поручено подготовить необходимые документы, пишет сайт «Первого областного».

Советник главы Златоуста Юлия Прокопьева не исключила, что у школьников появится специальная карта. Решение городских властей не повлияет на местный бюджет и бюджет предприятия, уверена она.

В мэрии считают, что нововведение увеличит пассажиропоток: раньше школьников родители возили на маршрутках, а теперь они пересядут на общественный транспорт.

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