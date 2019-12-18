Россия расширила санкции против граждан и товаров Украины

Российское правительство расширило перечень товаров, которые запрещены к ввозу в страну с территории Украины. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 17 декабря.

В список попали кукурузный крахмал, фруктоза и глюкоза, а также радиаторы центрального отопления и котлы. Кроме того, к провозу запрещены медицинские воздуховоды, трубки из поливинилхлорида, спринцовки, жгуты, пробки, грелки и судна. Постановление вступает в силу 17 декабря.

Также был расширен список граждан Украины, в отношении которых вводятся санкции. Об этом сообщалось на официальном интернет-портале правовой информации 16 декабря. Под новые ограничения попали еще девять человек. Все они чиновники и депутаты Одесской области. При этом два человека были из списка исключены, сейчас в него входят около 570 человек.

4 декабря депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что правительство Украины продлило действие спецпошлин в отношении российских товаров до 31 декабря 2020 года. Действующие с 1 августа ограничения затронули все российские товары, кроме угля, бензина, сжиженного газа и продукции фармацевтики.

В тот же день в правительстве России пообещали зеркально ответить на продление Украиной спецпошлин.

18 июля представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о введении правительством страны особых пошлин на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России. Он пояснил, что это стало ответом на расширение российских экономических санкций. По словам Геруса, благодаря этому в украинский бюджет дополнительно поступит более 2 млрд гривен (около $77 млн) за год.

18 апреля российское правительство опубликовало список запрещенных к ввозу с Украины товаров. В него вошли одежда, обувь, бумага, некоторые виды продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.

Ранее в апреле правительство Украины утвердило обновленный проект постановления «О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из РФ». Под ограничения попали стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков, формалин, карбамидо-формальдегидный концентрат, смолы и другие товары.

С 1 января 2016 года Россия приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. Тогда же в ответ на антироссийские санкции стран Евросоюза Москва ввела продовольственное эмбарго против Киева. Украина ответила на это постановлением о запрете ввоза в страну товаров из России, после чего Киев многократно вводил новые пошлины в отношении России. 15 июля 2019 года Киев продлил запрет на ввоз товаров из России.