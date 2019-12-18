Генштаб увидел в учениях НАТО подготовку к крупномасштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов во время выступления перед военными атташе иностранных государств 17 декабря.

По его словам, в доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника, а в ходе саммита альянса в декабре отмечалось, что оперативность переброски сил усиления на «восточный фланг» существенно выросла.

Глава Генштаба указал, что члены НАТО с 2016 года нарастили расходы на оборону на $130 млрд, при этом к 2024 году этот показатель может увеличиться на $400 млрд. Для обеспечения доминирования также решено признать космическое пространство в качестве отдельной сферы ведения боевых действий наравне с сушей, морским, воздушным и киберпространством, пишет «РИА Новости» со ссылкой на газету «Красная звезда».

По словам Герасимова, работа по развертыванию ПРО США в Европе, в том числе в Польше, странах Балтии, а также в акваториях Балтийского и Черного морей, и увеличение интенсивности военных учений блока свидетельствуют о целенаправленной подготовке НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте.

При этом глава Генштаба отметил, что необходимо продолжать диалог с альянсом с целью снижения рисков возникновения опасных военных инцидентов. Особенно на фоне того, что западные союзники одновременно с наращиванием активности НАТО продвигают тезис о так называемой «российской угрозе». Именно так расценивается любой шаг Москвы в области обеспечения собственной военной безопасности, а также мероприятия по строительству флота и армии.

Таким образом, действия альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения России и НАТО. Чтобы решить накопившиеся проблемы, необходимо возобновить взаимодействие между Москвой и альянсом.

30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Россию главной угрозой для альянса. По его словам, Москва становится всё более напористой, модернизирует ядерное вооружение и якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Москве отмечали, что альянсу необходимо иметь «образ врага», чтобы оправдывать свое существование и наращивать военный контингент в Восточной Европе вблизи границ с Россией.

4 декабря президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия не является врагом Североатлантического альянса.

15 декабря помощник польского президента Кшиштоф Щерский в интервью Reuters отметил, что Польша не выступает за обострение отношений России и Запада, так как сама может от этого пострадать.