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Лучший велогонщик РФ объяснил слова о смене гражданства из-за санкций WADA

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Фото: TASS/Zuma/Lapresse/Marco Alpozzi
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Велогонщик, лучший шоссейник сборной России Ильнур Закарин пояснил свое заявление о якобы возникшем намерении сменить гражданство.

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интернете была распространена цитата спортсмена о желании получить кипрский паспорт вместо российского ради участия в летних Олимпийских играх-2020 в Токио. Причина — санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта, в число которых входит запрет на выступление на крупных международных стартах уровня Олимпиад и чемпионата мира спортсменов с допинговым прошлым.

«Эту ситуацию со сменой гражданства сильно раздули СМИ. На брифинге на сборах я сказал, что действительно в теории мог бы сменить гражданство на кипрское, потому что живу на Кипре. CyclingNews так и написали, кажется. А потом это все начали коверкать. Говорить о том, что я над этим работаю или что я чуть ли уже не решил этот вопрос, как некоторые пишут — это попытка словить хайп», — заявил Закарин в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Велогонщик также добавил, что сейчас менять гражданство уже не имеет смысла с учетом обязательства пропустить определенный соревновательный период после получения паспорта новой страны. «Я все равно попадаю под карантин и пропущу Олимпиаду-2020 сто процентов. Нужно еще и согласие российской федерации».

Вдобавок Закарин обозначил еще одну проблему, финансовую. Кипр предоставляет гражданство за инвестиции, нижний порог составляет €2,5 млн плюс 150 тыс. взноса в государственные фонды. «У меня таких денег нет», — резюмировал спортсмен.

30-летний Закарин из-за правила допуска спортсменов с чистой допинговой историей имел проблемы с попаданием на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. Он получил двухлетнюю дисквалификацию в 2009 году, когда его наказали за применение анаболического стероида метандиенона. По этой причине он был исключен из состава сборной России перед Играми. Велогонщик подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд и выиграл дело — но за сутки до старта, так что не успел добраться в Рио-де-Жанейро из Набережных Челнов.

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