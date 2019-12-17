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Наборы для новорожденных будут дарить семьям в Ленобласти

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В Ленинградской области семьи детей, рожденных позже 31 декабря 2019 года, будут получать подарки от властей. Соответствующий указ утвердил губернатор Александр Дрозденко.

В комплект новорожденного включены: байковое одеяло, пеленки, клеенка, боди с длинным и коротким рукавом, штанишки, чепчик, шапочка, прорезыватель для зубов и светоотражатели на коляску. Акция распространяется на семьи, где один из родителей прописан в Ленобласти, либо если ребенок там родился и будет там же зарегистрирован, передает телеканал «78». Вручение подарков начнется 1 марта 2020 года в загсах и МФЦ.

Ранее власти Карелии решили закупить еще 1350 подарочных наборов для новорожденных. На это потратят 6,7 млн рублей. В подарочный набор входят вещи, необходимые малышу с первых дней его жизни: памперсы, ползунки, косметика по уходу, чепчики, полотенца и комбинезон. Заказчиком выступает республиканский перинатальный центр в Петрозаводске.

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