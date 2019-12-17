Умер главный художник театра кукол имени Образцова Сергей Алимов

Народный художник России Сергей Алимов умер на 82-м году жизни. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщается на сайте Московского государственного академического центрального театра кукол им. С.В. Образцова.

«Наш главный художник. Такого больше нет и никогда уже не будет. Но остались его ученики, значит, осталась надежда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония прощания пройдет 19 декабря с 10:00 до 12:00 на Большой сцене. О причинах смерти не сообщается.

Алимов — лауреат Государственной премии России, премии Москвы, а также член Российской академии художеств и Российской академии кинематографических искусств, кавалер ордена Дружбы. В театре кукол имени Образцова он работал над спектаклями «Пиковая дама», «Великий пересмешник», «Братец Кролик», «Винни по прозвищу Пух!» и многими другими.