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Небензя назвал дату внесения проекта резолюции о помощи Сирии в СБ ООН

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Россия представит на рассмотрение Советом Безопасности ООН резолюцию по трансграничной гуманитарной помощи Сирии 19 декабря. Об этом заявил журналистам постпред России при СБ ООН Василий Небензя во вторник, 17 декабря.

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По мнению дипломата, сейчас ситуация в Сирии кардинально изменилась, из-за чего необходим новый механизм гумпомощи ей. Небензя подчеркнул, что предложенные проекты помощи от Бельгии, Германии и Кувейта неприемлемы, если они не получат одобрения Дамаска.

«Исходя из этого, мы подготовили собственный проект резолюции, который будет предлагать продление этого механизма на полгода (а не на год, как предлагают Германия, Бельгия и Кувейт. — Ред.), оставив два самых необходимых пункта пропуска из четырех», — цитирует постпреда ТАСС.

Он выразил надежду, что 19 декабря, в день, когда действие предыдущей резолюции завершается, СБ ООН сможет принять «эту простую, четкую и ясную резолюцию».

Ранее 17 декабря сообщалось, что до конца текущего года Россия выделит различным структурам ООН около $17 млн (примерно 1 млрд рублей) на восстановление Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В августе 2015 года президент страны Башар Асад обратился к России с просьбой оказать военную помощь. С 30 сентября 2015 года в операции в Сирии приняли участие в общей сложности более 63 тыс. российских военнослужащих. Российские ВКС наносили авиаудары по инфраструктуре террористов.

Российские военные регулярно доставляют гуманитарную помощь жителям пострадавших районов Сирии. Люди получают еду, медикаменты и предметы первой необходимости.

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