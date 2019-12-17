Прямой эфир

Термальный комплекс построят в Миассе Челябинской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Челябинской области запустят проект местного предпринимателя для вхождения в территорию опережающего развития в Миассе. Первым резидентом станет ООО «Крутой берег», которое планирует к концу 2021 года возвести термальный комплекс на месте бывшего детского лагеря «Космос».

Помимо современного пространства для семейного отдыха, город получит около 100 новых рабочих мест — от сантехников до горничных, отмечает 1obl.ru. Строительство начнется в апреле 2020 года. Инвестиции в проект составят около 600–700 млн рублей. В Миассе появится административное здание с рестораном и конференц-залом, а также бассейн и сам термальный комплекс.

Напомним, в Челябинской области планируют обустроить природные парки для отдыхающих вокруг озер Большой Кисегач, Теренкуль и Тургояк. Вести работы по сохранению водоемов призвал глава региона Алексей Текслер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев указал на необходимость модернизации санаториев в России
В Сочи стартует горнолыжный сезон

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019