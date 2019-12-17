Термальный комплекс построят в Миассе Челябинской области

В Челябинской области запустят проект местного предпринимателя для вхождения в территорию опережающего развития в Миассе. Первым резидентом станет ООО «Крутой берег», которое планирует к концу 2021 года возвести термальный комплекс на месте бывшего детского лагеря «Космос».

Помимо современного пространства для семейного отдыха, город получит около 100 новых рабочих мест — от сантехников до горничных, отмечает 1obl.ru. Строительство начнется в апреле 2020 года. Инвестиции в проект составят около 600–700 млн рублей. В Миассе появится административное здание с рестораном и конференц-залом, а также бассейн и сам термальный комплекс.

Напомним, в Челябинской области планируют обустроить природные парки для отдыхающих вокруг озер Большой Кисегач, Теренкуль и Тургояк. Вести работы по сохранению водоемов призвал глава региона Алексей Текслер.