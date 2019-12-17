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При въезде фургона в супермаркет в США пострадали не менее 11 человек

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Фото: twitter.com
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В США в районе города Сиэтла фургон въехал в супермаркет, в результате чего пострадали не менее 11 человек. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию штата Вашингтон во вторник, 17 декабря.

«11 человек были ранены в понедельник ночью, после того,как белый фургон въехал в супермаркет возле Сиэтла», — заявил журналистам полицейский Кинг Райян Абботт.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Не менее трех человек получили тяжелые ранения, среди них — двухлетний мальчик и 41-летний мужчина.

В полиции отмечают, что нарушители въехали в магазин, чтобы совершить кражу, после чего пытались сбежать. Подозреваемых задержали и заключили под стражу. Ими оказались 51-летний мужчина, водитель фургона, и женщина, которая пыталась совершить кражу.

Ранее, 14 декабря, в торговом центре Cumberland в американском округе Кобб в штате Джорджия произошла стрельба. В результате нее пострадал один человек, нападавший скрылся с места происшествия. По данным полиции, перестрелка началась из-за бытовой ссоры знакомых друг с другом людей.

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