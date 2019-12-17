Названы лучшие авиакомпании России по отзывам пассажиров

Аналитики «Туту.ру» составили рейтинг лучших российских авиакомпаний на основе около 23 тыс. размещенных на сайте сервиса отзывов пассажиров. Результаты соответствующего исследования поступили в распоряжение «Известий» во вторник, 17 декабря.

Специалисты проанализировали отзывы, размещенные с 1 января по декабрь 2019 года. Пассажирам предлагалось оценить по 10-балльной шкале: общее впечатление от авиакомпании, отношение бортпроводников, качество питания (если оно было), состояние самолета, точность вылета. Также можно было оставить подробный отзыв в свободной форме.

Тройка лидеров осталась неизменна: рейтинг возглавляет «Аэрофлот», затем идут S7 Airlines и «Россия». В 2018 году лидеры были те же, но на втором месте была «Россия», а на третьем — S7 Airlines.

Четвертое место в этом году занимает авиаперевозчик «Ямал», а пятое — NordStar.

Рейтинг компании «Северный ветер» вырос: перевозчик перебрался с предпоследнего места в прошлом году на шестое — в этом.

Десятку замыкают «Уральские авиалинии», пассажиры которых иногда жалуются на платный выбор комфортных мест и недостаток места для ног между рядами кресел, отсутствие питания на борту, а также на задержки рейсов на несколько часов и на продажу спиртного в салоне.

Самым важным критерием для авиапассажиров является пунктуальность и профессионализм экипажей.

В этом году сменился «король бутербродов» — им стала авиакомпания «Россия», поменявшая меню. Теперь на борту лайнеров авиаперевозчика на рейсах из Санкт-Петербурга подают горячие бутерброды с хрустящей корочкой. В предыдущих рейтингах по качеству фастфуда на коротких перелетах долго лидировала S7 Airlines.

Мнения насчет оптимального веса ручной клади разошлись. Пассажиры авиакомпаний, которые разрешают брать в салон ручную кладь до 10 кг, жалуются на забитые багажные полки, а пассажиры компаний, которые разрешают провозить в салоне только 5 кг багажа, сетуют на то, что это очень мало.

В отзывах о лидерах рейтинга часто стали писать про Wi-Fi и мультимедийные системы. Раньше похвастаться системой развлечений могли немногие перевозчики, в частности «Аэрофлот». Сейчас S7 Airlines также хвалят за наличие развлекательного контента. «Россия» получает минусы за нерабочие экраны.

Среди негативных отзывов на первом месте задержки рейсов, потом идут потеря и повреждение багажа. Относительно новые пункты негативных отзывов: автоматическая рассадка и блокировка спинок кресел в вертикальном положении, которые ввели несколько авиакомпаний.

В целом по сравнению с 2018 годом увеличилось количество недовольных, особенно едой в самолете. Количество довольных осталось примерно таким же. Однако доля пассажиров, довольных работой авиакомпаний, в целом возросла.

В мае 2019 года «Туту.ру», проанализировав около 27,5 тыс. отзывов путешественников, составил рейтинг российских авиакомпаний с самым вкусным питанием на борту. Лидером стал перевозчик S7 Airlines, затем идут «Аврора» и Red Wings.